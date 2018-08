„Catwalk“ voller Hunde: 3000 Vierbeiner vor Jury

„Wo es Hunde gibt, muss es auch Ausbildungen geben“, eröffnete Heidi Kirschbichler die tierische Pressekonferenz. Will heißen: Alle Hunde, die am Wochenende in Innsbruck präsentiert werden, sind gut sozialisiert, wohl erzogen und aus den Händen guter Züchter. „Aggressive Tiere werden ausgeschlossen“, erklärt die Ausstellungsreferentin des österreichischen Kynologenverband. Deshalb wird auch ein Amtstierarzt samt Team auf der Messe patrouillieren und kontrollieren - ganz nach dem Motto: Bellen statt beißen.