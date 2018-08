Herzogin Meghan aufgebracht wegen Peinlich-Papa

Meghans Vater, der vor der Hochzeit Paparazzi-Fotos fingierte und diese an die Medien verkaufte, wandte sich in einem Interview mit der „Mail On Sunday“ in dieser Woche wieder einmal an seine Tochter und seinen Schwiegersohn. Er sagte: „Ich weigere mich, still zu bleiben. Es ärgert mich, dass Meghan denkt, sie wäre mir überlegen. Ich habe sie zu der Herzogin gemacht, die sie ist. Ich hatte erfolgreiche Jahre, in denen ich viel verdiente und es mir leisten konnte, sie in eine gute Schule zu schicken. Und hat sie mir je dafür gedankt? Sie spricht nicht einmal mehr mit mir. Wie herzlos ist das?“