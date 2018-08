Thomas Markle hat Prinz Harry schamlos belogen!

Die Schlagzeilen um Herzogin Meghans Vater wollen nicht abreißen. Der Grund: Thomas Markle hat offensichtlich Gefallen daran gefunden, in Interviews mit den Medien über seine berühmte Tochter und seinen royalen Schwiegersohn auszupacken. Jetzt verriet der 74-Jährige, er habe in einem Telefonat Prinz Harry schamlos belogen und sich so sehr über dessen Worte aufgeregt, dass er einfach aufgelegt habe.