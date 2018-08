Premier fordert Kollegen zu Abspeck-Wettbewerb auf

Massives Übergewicht bedroht Gesundheit vieler Bürger

Hinter der Initiative steckt ein ernsthaftes Problem: Massives Übergewicht bedroht die Gesundheit vieler Bürger in den pazifischen Inselstaaten. Neun der zehn Länder mit den meisten Übergewichtigen liegen laut Weltgesundheitsorganisation WHO in dieser Region.