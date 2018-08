„Wir wissen, wie die Türken ihre Elfer schießen“

Gutes Auswärtsergebnis

Ein Optimismus, der nicht nur auf dem unerwartet guten Auswärtsergebnis basiert, sondern auch darauf, dass „die Spieler und Trainer wirklich alle an die Aufstiegschance glauben“, sagt Werner. Was ja schon Oliver Glasner nach der hauchdünnen Auswärtsniederlage bewiesen hat, nach der er in Istanbul türkischen Journalisten per Dolmetsch diktiert hatte: „Jetzt ist alles möglich!“Aufs Elferschießen angesprochen, sagte der Trainer trotzdem: „Wir werden das nicht trainieren!“