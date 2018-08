Motorradlenker prallte gegen ein Feuerwehrauto

Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist am Montag bei einer Kollision mit einem Feuerwehrauto in der Weststeiermark schwer verletzt worden. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz den Mann in das Landeskrankenhaus Deutschlandsberg ein. Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs blieb unverletzt.