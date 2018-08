Diese Länder haben die meisten Feiertage in der EU

Und wieder steht am Mittwoch mit Mariä Himmelfahrt ein kirchlicher Feiertag vor der Tür, der den meisten Angestellten eine kurze Verschnaufpause mitten in der Arbeitswoche beschert. Dass wir uns in puncto freien Tagen in Österreich wahrlich nicht beklagen dürfen, zeigt ein EU-Vergleich: Mit insgesamt 13 Feiertagen rangieren wir nahezu an der Spitze, nur drei Ländern müssen wir uns geschlagen geben.