Karina Sarkissovas superscharfe Bikini-Challenge

Sommer, Sonne, Meer und jede Menge knappe Zweiteiler! Kein Wunder, dass sich Karina Sarkissova eine superheiße Bikini-Challenge auferlegt hat. Statt im Tutu posiert Österreichs schönste Ballerina seit geraumer Zeit nur noch in sexy Bademode. In nicht mal zwei Wochen Auszeit in Mykonos hat es die 34-Jährige auf stattliche 25 scharfe Urlaubs-Pics geschafft.