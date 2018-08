Wirbel um Kanzlerfoto: Auf Eklat folgt nun Klage

„Wir lassen diese Vorwürfe nicht auf uns sitzen“

Christoph Kny, ÖVP-Gemeinderat aus Mödling, will rechtliche Schritte einleiten. „Wir lassen diese Vorwürfe sicher nicht auf uns sitzen. Das ist ein Skandal“, so Kny im Gespräch mit der „Krone“. Jetzt werde nach Unterstützern für die Sammelklage gesucht. Für die SPÖ in Langenzersdorf könnte der verbale Ausritt somit finanziell schmerzhafte Folgen haben.