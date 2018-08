Fünfkampf auf der Achterbahn - auch Rossi dabei!

Wer holt sich heute auf dem Red Bull Ring in Spielberg, auf der Achterbahn der Alpen, die handgefertigte Sieges-Trophäe? Bereits gestern im Qualifying konnte es den Zehntausenden Fans auf den Tribünen schwindlig werden - mit Marc Márquez schleuderte ausgerechnet der Honda-Weltmeister den beiden Ducati-Assen Dovizioso und Lorenzo in deren Revier den Fehdehandschuh hin. In einem wahren Tausendstel-Krimi, den man so in der MotoGP-Geschichte noch nicht gesehen hat! Denn der kleine Spanier schnappte sich um zwei Tausendstel die Poleposition vorm Italiener Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo ließ Márquez, der seine 49. Pole in der MotoGP holte, gerade einmal um etwas mehr als ein Zehntel hinter sich.