Hotelier wollte für 173 Überstunden nicht zahlen

Am Achensee verbrachte der Koch aus dem Bezirk Braunau den vergangenen Winter. Von der schönen Landschaft dürfte er aber nie etwas gesehen haben. Denn in rund drei Monaten Saisonjob stand er offenbar fast rund um die Uhr in der Küche. „Vertraglich waren 54 Wochenstunden und ein Nettolohn vereinbart, in dem 14 Überstunden enthalten sind“, verweist die Arbeiterkammer Oberösterreich auf die Ausgangslage.