Ducatis im Regen-Training von Spielberg voran!

Starker Regen hat am Freitagnachmittag beim Motorrad-Grand Prix von Österreich in Spielberg die Trainingsläufe am Nachmittag beeinflusst. In der MotoGP waren am Vormittag auf noch trockener Piste aber wie erwartet die favorisierten Ducatis von Andrea Dovizioso und Jorge Lorenzo unschlagbar gewesen. Weltmeister Marc Marquez fuhr da die viertbeste Zeit.