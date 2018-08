Bettler tauschten in besetztem Haus Türschloss aus

Noch dreister geht’s wohl kaum! Eine Gruppe von Bettlern aus Osteuropa entdeckte in der Gußhausgasse in Urfahr ein passables, leerstehendes Haus, in das sie daraufhin kurzerhand „einzogen“. Die Anrainer dort wurden nur deshalb auf ihre neuen Nachbarn aufmerksam, weil plötzlich täglich im Morgengrauen eine größere Gruppe von Menschen das besagte Haus verließ. Tagsüber blieb der Bau jedoch verwaist, was auch die alarmierte Polizei feststellen musste. Und auch der eigentliche Besitzer traf in seinem Haus niemanden an - denn er kam gar nicht erst rein. Die Schnorrer wollten wohl nicht in ihrer Nachtruhe gestört werden und hatten deshalb kurzerhand das Schloss an der Eingangstür ausgetauscht - echt frech!