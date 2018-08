Der Friseurbesuch ist bei Männern in Mode gekommen

„Männer haben Muskeln, Männer kriegen dünnes Haar“, singt Herbert Grönemeyer in seinem Hit „Männer“. Doch so lange noch genug Haare am Kopf und im Gesicht wachsen, wird am Styling herumgebastelt - mehr denn je. „Männer gehen heute öfter zum Friseur als früher, da überholen sie die Frauen - sie wollen besser ausschauen, auch für die Frauen“, sagt Peter Fuchs, der seit 1999 als Friseur selbstständig tätig ist und so ganz nah an der haarigen Entwicklung dran war.