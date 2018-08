Olympia 2012 in London war nachhaltig & profitabel

Die Erhebungen von UK Sport zeigen, dass mehr als 1,3 Millionen Menschen allein die 25 durch die National Lottery finanzierten Sportveranstaltungen in der britischen Hauptstadt besuchten. Diese Zahl bezieht sich ausschließlich auf die von UK Sport in London unterstützten Veranstaltungen; nicht berücksichtigt wurden dabei die anderen Events in den Olympia-Sportstätten. Passend dazu veröffentlichte UK Sport die Zahlen der kürzlich zu Ende gegangenen Landhockey-WM der Frauen, bei der die Sitzplatzkapazität verdreifacht wurde, um der Ticket-Nachfrage gerecht werden zu können. UK Sport werde in Summe rund 30. Mio Pfund (33,53 Mio. Euro) in das Veranstaltungsprogramm 2017 bis 2025 investieren, um Top-Sportevents nach Großbritannien zu holen.