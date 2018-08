50 Dezibel im Mutterleib

Stimmen mögen Babys am liebsten - bevorzugt jene ihrer Mutter, weil diese den Kleinen besonders vertraut ist. Außerdem bevorzugen sie hohe Stimmlagen und nehmen jene der Mama eher wahr als die des Vaters. Es hat offenbar seinen guten Grund, wenn Erwachsene ganz automatisch beim Sprechen mit Babys die Tonlage erhöhen Allerdings fällt es Kleinkindern noch schwer, Geräusche zu unterscheiden, sie bestimmten Quellen zuzuordnen und zu erkennen, von welcher Seite der Schall kommt, das müssen sie erst im Laufe der Zeit in Erfahrung bringen. Was etwa bedeutet, dass Gefahren, die Erwachsene akustisch sofort erkennen, von den Kleinen nicht in gleichem Maß wahrgenommen werden. Das birgt z. B. im Straßenverkehr ein erhöhtes Risiko. Ebenfalls ein Lernprozess, den Eltern unterstützen, wenn sie mit dem Nachwuchs das Verhalten in schwierigen Situationen üben.