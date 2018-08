Es gibt wieder ein Mordopfer in Niederkaltenkirchen. Diesmal hat es das Au-pair-Mädchen des Bürgermeisters erwischt und die Leiche liegt ausgerechnet im Kofferraum von Eberhofer senior. Das ist für den Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ein ganz besonderer Ansporn: Sein Vater hat doch nichts mit einem Mord zu tun! Mit „Sauerkrautkoma“ kommt der fünfte Teil der Krimireihe von Bestsellerautorin Rita Falk in die Kinos. Regisseur Ed Herzog setzt das aberwitzige Alltagsgeschehen in Bayern in Szene.