Stadtchef hört auf: Rücktritt im Herbst

Polit-Überraschung in Bruck an der Leitha. Langzeit-Bürgermeister Richard Hemmer wird im September in den Ruhestand treten. „Mit 65 Jahren ist es an der Zeit, an ein neues Team zu übergeben“, erklärt der SP-Stadtchef. Als Nachfolger wird künftig „Wunschkandidat“ Gerhard Weil die Geschicke der Stadt lenken.