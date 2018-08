Weißhaidinger zittert sich ins Diskus-Finale

In der A-Gruppe der Quali hatte Lukas seine ersten beiden Versuche verhaut, ließ dann aber im dritten Versuch zumindest 62,26 m folgen. Damit wurde er in der A-Gruppe Sechster. Dies reichte fürs Finale, weil in der B-Gruppe nur fünf besser geworfen hatten. Trainer Gregor Högler meinte: „Mit einem blauen Auge ins Finale!“