Glänzendes Debüt für steirische Autorin

Steirische Leser erkennen in deinem Roman über eine Schicksalsgemeinschaft im Schatten eines großen Bergs ganz deutlich Eisenerz. War das auch dein Vorbild?

Ja schon. Zumindest eines der Vorbilder. Ich war oft in Eisenerz und habe dort viel Inspiration gefunden, aber je länger ich an dem Text gearbeitet habe, desto mehr ist es in meinem Kopf auch zu meinem eigenen Ort geworden. Ich bin fasziniert von einstigen Bergarbeiterstädten - auch im Ruhrpott oder in Bolivien - und habe mich gefragt, wie es sich anfühlt, in einem Ort zu leben, dessen Lebensgrundlage verschwindet und was das mit den Menschen macht, die bleiben wollen oder müssen.