Warum Unternehmer aus Anif in Tradition investiert

Friesacher meint etwas überspitzt: „Von Aktien und Börsen habe ich keine Ahnung, da investiere ich lieber in einen heimischen Betrieb, der in Österreich einen Bekanntheitsgrad von gewaltigen 90 Prozent hat.“Lob für den tüchtigen GeschäftsführerIm „Krone“-Gespräch lobt Friesacher ausdrücklich den Geschäftsführer in Gmunden, Martin Eras. Der könne das, der motiviere das Super-Personal und die zwei Geschäfte in der Salzburger Getreidegasse und in Wien habe er auch bestens im Griff. Dies sei ein Motiv gewesen, die gewinnbringende Firma zu kaufen.Vom Benzin zur Keramik: Beides aus dem Boden„Beides kommt ja aus dem Boden, aus der Erde“, antwortet Friesacher auf die Frage zum Sprung von Benzin zur Keramik. Deshalb auch das im Bergbau übliche „Glück auf!“.