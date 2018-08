Suche nach legendärem Nazi-Goldzug eingestellt

Scharfe Kritik von Richter an seinem polnischen Partner

Nicht den Glauben an den Zug, aber an die Zusammenarbeit habe er verloren, so Richter. „Die Suche war nicht transparent“, bemängelt er die Arbeitsweise seines polnischen Partners. Dem deutschen Ahnenforscher war sie zu ungenau. Richter beteuert zwar, das Duo habe sich im Guten getrennt - hält mit Kritik an Koper aber nicht hinterm Berg. „Die erste Suche scheiterte, weil wir nicht tief genug gegraben haben“, kritisiert er. Die zweite Grabung kam gar nicht erst zustande, denn Koper habe sie immer wieder verschoben.