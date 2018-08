1:3! Sturm war gegen Ajax leider chancenlos

Das erträumte Fußball-Wunder ist leider ausgeblieben. Sturm Graz hat nach dem 0:2 im Hinspiel in Amsterdam auch das Heimspiel gegen den internationalen Spitzenklub Ajax in der ausverkauften Merkur-Arena verloren. Beim 1:3 war man chancenlos. Die Holländer, bei den Maximilian Wöber eingewechselt wurde und einen herrlichen Assist leistete, hätten deutlich mehr Tore erzielen können. Nun geht es für Sturm in der dritten Runde der Europa-League-Quali weiter. Oben im Video sehen Sie die tolle Stimmung im Stadion.