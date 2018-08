Erste Strafe: Uber muss 20.000 Euro zahlen

Der US-Fahrtenvermittler betonte in einer Stellungnahme, es sei kein Urteil, sondern lediglich eine Exekutionsbewilligung verhängt worden. Das Bestellen von Uber-Mietwagen via App war am Dienstagabend ohne Einschränkungen weiterhin möglich. Ende April hatte Taxi 40100 am Wiener Handelsgericht die einstweilige Verfügung erwirkt. Uber stellte seine Dienste in Wien daraufhin vorübergehend ein. Zwei Tage später war Uber - nach einer Systemumstellung, wie das Unternehmen betonte - wieder verfügbar.