Brand zerstörte Haus - und 14 Jahre harte Arbeit

14 Jahre lang hatte in Kindberg-Hadersdorf ein 41-Jähriger ein altes, in den 50er-Jahren erbautes Haus renoviert - am Dienstag wurde es durch einen Brand zerstört. Überhitztes Fett hatte das Feuer ausgelöst, der Schaden beträgt mindestens 100.000 Euro. Die vierköpfige Familie ist nun bei Verwandten untergebracht.