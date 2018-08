Täter 28 Jahre nach Vergewaltigung verurteilt

Kennengelernt haben sich der heute 62-Jährige und die damals 18-Jährige im März 1990 in einem Unterländer Billardlokal. Der feuchtfröhliche Abend endete schließlich in der Wohnung der jungen Frau. Was sich damals genau hinter verschlossenen Türen abgespielt hat, versuchte man nach 28 Jahren (!) am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht noch herauszufinden.