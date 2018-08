Weltmeister dominieren den Transfermarkt

Weltmeister besonders begehrt

Neben den Franzosen selbst haben sich besonders diejenigen Vereine über Frankreichs WM-Titel gefreut, bei denen die Weltmeister unter Vertrag stehen. So zum Beispiel der VfB Stuttgart. Dessen Verteidiger Benjamin Pavard spielte ein beeindruckendes Turnier und steigerte seinen Marktwert um 33 Prozent auf 40 Millionen Euro. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr spielte er noch in der zweiten deutschen Bundesliga. Nach seiner überragender Leistung bei der Weltmeisterschaft stehen die Top-Klubs nun Schlange. Und so schmerzhaft der Abgang des 22-Jährigen sportlich auch wäre - finanziell würde sich der Verkauf für den VfB allemal lohnen.