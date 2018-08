Kater aus Versehen unter Garage einbetoniert

Anrainer hörten in den vergangenen Tagen immer wieder das Jammern und Miauen des Maine-Coon-Katers, der schon von seinen Besitzern mit Fotos gesucht worden war. Entdeckt wurde „Jimmy“ schließlich am Montagabend. „Er hatte noch Bewegungsfreiheit, konnte sich aber aufgrund eines sehr schmalen Spaltes nicht selbst befreien“, teilte die Polizei mit. In der Nacht wurde „Jimmy“, der bereits seit dem 18. Juli vermisst wurde, durch den Spalt mit Futter und Wasser versorgt.