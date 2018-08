Bierpalast beim Belvedere: Behörden geben Sanktus

„Einspruch noch möglich“

„Wir haben alles genau geprüft und sind an Ende zu einem positiven Ergebnis gekommen“, erklärt Bezirksamtsleiterin Eva Schantl-Wurz. Unabhängige Gutachter hätten das vorgelegte Projekt beurteilt. Zugleich wurden 66 Auflagen an den Betreiber erteilt, wie etwa der Einbau einer Geruchsfilteranlage. „Es ist noch ein Einspruch beim Verwaltungsgericht Wien möglich“, so Sachbearbeiterin Verena Umissa.