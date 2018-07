Datenschutz: Die größten Kuriositäten

Bisweilen war es in den steirischen Gemeinden eine liebgewonnene Tradition, dass Herr oder Frau Bürgermeister ihren Bürgern zu runden Geburtstagen gratuliert haben - entweder mit einer Glückwunschkarte oder einem persönlichen Hausbesuch. Ein Automatismus, der so nicht mehr funktioniert (siehe Faksimile unten): In Stainz etwa muss ab sofort eine Einverständniserklärung unterzeichnet werden, dass die Behörde „zum Zwecke der Gratulation die dafür benötigten Daten verwenden“ darf