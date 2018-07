36 Grad: Die Steirer gehen auf Tauchstation

Der Hochsommer ist endgültig in der Steiermark angekommen! Schon am gestrigen Sonntag gab es badetaugliche Temperaturen, in Graz etwa wurden 32,7 Grad gemessen, in Bad Radkersburg 31,9, in Frohnleiten 31,7. Aber es wird noch heißer. Bis zu 36 Grad sind für die kommenden Tage angesagt. Hitzealarm!