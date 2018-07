Fuchs‘ Abschiedssaison: „Werde sie genießen“

Abschied nehmen fällt schwer - auch wenn er schon lange geplant ist. Ex-Teamkapitän Christian Fuchs startet in zwei Wochen in seine letzte Saison für Leicester City in der Premier League und in seine letzte in Europa. „Eine gewisse Sentimentalität ist schon da. Ich werde jede Sekunde genießen und will so viel spielen, wie möglich.“ Mit den „Foxes“ peilt Christian einen Top-10-Platz an. „Erfolg kann man in dieser Liga aber nicht planen, denn jeder Gegner ist schwierig. “