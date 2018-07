„Will nicht von Haus aus Zweiter werden“

Vielleicht etwas übertrieben, aber in Hütteldorf eben eine Art Ritual. Also wurde Christoph Knasmüllner am Tag der offenen Tür von den Fans auf Händen getragen. Dass der 26-Jährige einst im violetten Nachwuchs kickte? Allen egal. Rapid hat einen neuen „Zehner“, auch wenn er die Nummer 28 trägt. „Übersicht, Spielverständnis, Torgefahr. Er bringt alles mit“, erwartet sich Trainer Djuricin viel von „Knasi“. Schon heute.