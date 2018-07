Pendlergeld: 34 Mio. € flossen an Spitzenverdiener

Rund eine Milliarde Euro an Pendler ausgezahlt

Insgesamt wurde im vergangenen Jahr rund eine Milliarde Euro an Pendler ausgezahlt, wie die Anfragebeantwortung durch das Finanzministerium ergab. Das ist erstmals ein Rückgang seit mehreren Jahren, in denen der Bedarf kontinuierlich gestiegen war. So waren es 2016 noch rund 1,3 Milliarden Euro, derzeit befindet man sich wieder auf dem Niveau des Jahres 2010. Vor zehn Jahren hingegen wurden lediglich 977 Millionen Euro an die Pendler ausgeschüttet.