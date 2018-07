Falscher Totenschein ist kein Fall für die Justiz

Als Querulant bekannt

Bei der Obduktion wurden an der Leiche Würgemale sowie Rippenbrüche festgestellt - so als ob der mutmaßliche Täter auf seinem wehrlosen Opfer gekniet wäre. Doch das lässt der 54-Jährige nicht gelten. Der Vater hätte ihn geliebt und wäre an jenem Dienstag friedlich in seinen Armen für immer eingeschlafen. Der Arbeitslose ist als Querulant amtsbekannt und wurde unter anderem angezeigt, weil er den Sachwalter des Vaters genötigt haben soll. Die Verhandlung findet am Montag in Graz statt.