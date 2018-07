Häftling wegen Brandlegung in Zelle verurteilt

Der junge Tschetschene machte kein Hehl aus seiner Vergangenheit, in der er bereits acht Mal verurteilt worden war. Auf die Frage nach der Schulbildung antwortete er: „Volksschule, Hauptschule, ein Jahr Berufsschule, dann kam ich in Häfen.“ Einige Male war es Raub, aber auch Nötigung und Drohung waren dabei gewesen. Die letzte Verurteilung erfolgte allerdings wegen Sachbeschädigung - er hatte mit einem Löffel ein Loch in die Zellenwand gekratzt. In der Strafanstalt Karlau war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht so lange, zuvor war er in der Justizanstalt Wien-Josefstadt gewesen, wo er einen Fluchtversuch unternommen hatte. „Ich habe ein Recht auf Flucht“, war seine Meinung.