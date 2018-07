Tuchel beinhart: Disco- und Nudelverbot für Neymar

Disco-Spitzel

Gerade letzterer galt schon in Barcelona als echter Party-König, in Paris erst recht. Nobel-Nachtclubs sollen dem Vernehmen nach vor ihm stets unsicher gewesen sein. Was Tuchel so gar nicht behagt. Er soll der Zeitung „France Football“ zufolge gar divers Discotheken besucht und mit dem Besitzern Kontakt aufgenommen haben - mit dem Ziel, Informationen über das Ausgeh-Verhalten seiner Spieler in Erfahrung zu bringen.