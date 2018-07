Motorradfahrer prallte gegen Steinmauer und starb

54-Jähriger in Graz schwer verletzt

Nur drei Stunden davor erlitt im Grazer Bezirk Wetzelsdorf ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der 54-Jährige überholte eine stehende Kolonne, in diesem Moment wollte ein 52-jähriger Pkw-Lenker aus der Südoststeiermark von der anderen Fahrbahn nach links in eine Tankstelle abbiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß, der Motorradfahrer stürzte. Er wurde in das UKH Graz eingeliefert.