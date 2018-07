Kinder hielten Polizei im Ennstal auf Trab

Mehrere Vorfälle mit Minderjährigen sorgten am Montag und Dienstag im Ennstal für Aufsehen. In Haus trank am Dienstag ein 18-monatiger Bub ein Glas Duftöl und musste zum Notarzt gebracht werden. Ebenfalls in Haus stürzte ein Achtjähriger drei Meter ab, während im nur acht Kilometer entfernten Schladming junge Ladendiebinnen ihr Unwesen trieben.