Schweinepest-Angst: Bulgarien errichtet Grenzzaun

Aus Angst vor einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest will Bulgarien einen Schutzzaun entlang der Grenze zu Rumänien errichten. Laut Medienberichten begann am Montag auf der bulgarischen Seite der Grenze zwischen den beiden EU-Ländern die Räumung des Terrains für den geplanten 133 Kilometer langen Drahtzaun. In Rumänien soll es dem Vernehmen nach mehr als 200 Herde der anzeigepflichtigen Seuche geben - einige von ihnen seien nur 60 Kilometer von Bulgariens Grenze entfernt.