Wienerin (58) starb auf Semmering-Schnellstraße

Frau starb an der Unfallstelle

Die 58-jährige Frau auf dem Beifahrersitz erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie trotz rascher Erster Hilfe des Mürzzuschlager Notarztes an der Unfallstelle verstarb. Ihr 61-jähriger Gatte, der Lenker des Wagens, überlebte schwer verletzt. Er wurde vom Hubschrauber C 16 ins UKH Wien-Meidling geflogen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.