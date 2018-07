Gailtal: Feuer vernichtete Dach eines Wohnhauses

Neun Wehren rückten an. Einsatzleiter Thomas Jarnig, der Kommandant der FF. St. Stefan an der Gail: „Es war Glück dass der Spaziergänger den Rauch sah. Kurz darauf gab es nämlich schon Flammen.“ Obwohl die Feuerwehren schnell am Einsatzort waren, konnten sie den Dachstuhl nicht retten. Allerdings verhinderten sie durch den massiven Einsatz das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude.