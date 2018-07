Rekordergebnis! Raiders besiegen Vikings im Finale

Die Raiders Tirol haben sich am Samstag in der Austrian Bowl XXXIV in einem Rekordspiel 51:48 gegen die Vienna Vikings durchgesetzt und damit das angepeilte Triple erobert. Das Endspiel der österreichischen American-Football-Liga vor 5.100 Zusehern in der St. Pöltner NV-Arena wurde zum punktereichsten in der Geschichte. Den Tirolern gelang damit auch die Revanche für das Vorjahresfinale.