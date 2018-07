Alaba jubelt! FC Bayern dreht Partie gegen PSG

Der deutsche Meister Bayern München hat am Samstag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion in einem Testspiel-Leckerbissen den französischen Champion Paris Saint-Germain besiegt. Die Bayern drehten in Abwesenheit vieler WM-Stars einen 0:1-Pausenrückstand und setzten sich am Ende in der zum International Champions Cup gehörenden Partie verdient 3:1 durch.