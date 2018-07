Hamilton schiebt Boliden: „Stimmung ist im Keller“

Für Lewis Hamilton war es ein Qualifying (hier alle Infos) zum Vergessen! Der Brite verabschiedete sich in Hockenheim bereits in der ersten Quali-Phase. Nach einem Ausritt des Weltmeisters kam am Mercedes des Weltmeisters der Hydraulikdruck abhanden. Hamilton hatte mit dem Unterboden relativ heftig auf den Randsteinen aufgeschlagen - ob das Ursache oder Folge des Schadens war, war vorerst unklar. Verzweifelt versuchte er seinen Boliden im Anschluss in Richtung Box zu befördern. „Die Stimmung ist nach so einem unvorhergesehenen Zwischenfall natürlich im Keller“, erklärte Hamilton.