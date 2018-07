Seidl mit Neo-Partner Waller ins China-Semifinale

Nun stehen Seidl und Waller am Sonntag im Semifinale, treffen auf China - und haben Lust auf mehr: „Wir sind zwar nicht die Favoriten, gehen aber ins Spiel, um zu gewinnen. Den Einzug ins Finale beim ersten gemeinsamen Turnier zu packen, wäre der absolute Traum.“ Das zweite Semifinale ist ein brasilianisches Duell: Thiago/George gegen Alvaro Luciano. Mit diesen Erfolgen können die beiden österreichischen Teams auch Selbstvertrauen für das Major-Turnier in Wien ab 31. Juli tanken, wo sowohl Seidl mit Waller als auch Huber mit Dressler in der Qualifikation stehen.