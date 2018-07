Tirols Bergbauern brauchen dringend mehr EU-Geld

Deckelung der EU-Förderungen positiv

Positiv sieht Hechenberger die geplante Deckelung der EU-Förderungen - hier sind maximal 90.000 Euro pro Jahr und Betrieb vorgesehen. Zum Vergleich: Die Leistungsabgeltung liegt in Tirol zwischen 7000 und 8000 Euro. Gleichzeitig fordert er auch Anreize für Junge: „Die Landwirtschaft in der EU ist überaltert. Wir in Tirol gelten als Paradebeispiel, weil 25 Prozent unserer Bauern jünger als 40 Jahre sind!“