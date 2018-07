Nach 796 Tagen traf Deni Alar gleich doppelt

In souveränem Stil zog Rapid am Freitag in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein: Die Hütteldorfer machten beim Westligisten Kufstein von Start weg Druck, stellten beim 5:0-Erfolg frühzeitig die Weichen auf Sieg. Wobei sich vor allem die Neuerwerbungen in Szene zu setzen wussten, Deni Alar und Andrei Ivan jeweils im Doppelpack trafen.