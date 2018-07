Mehrere Verkehrsunfälle forderten Verletzte

In Nassereith kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Pkw, wodurch eine 46-Jährige erheblich verletzt wurde. Es ist der zweite Unfall dieser Art am selben Tag: Zu Mittag kollidierte bereits in Kirchberg ein Traktor mit einem Auto - die "Krone" berichtete. In Wattens kam es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall, wodurch ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt wurde.