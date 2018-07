Kinderschänder vor nächster Tat nur Monate in Haft

Am 2. Juli soll, wie berichtet, in Wien-Donaustadt eine Zehnjährige missbraucht worden sein. Im Kinderzimmer. Von einem Bekannten ihrer Eltern. Langsam, so die Mutter des Mädchens zur „Krone“, habe sich der Mann ihr Vertrauen erschlichen: „Ich ahnte nicht, dass er ein vorbestrafter Sexualstraftäter ist.“